Dos ausencias en los entrenamientos de los Galos... Novedades sobre Mbappé y Tchouameni antes del choque contra España

A tres días de la semifinal del Mundial 2026 contra España, la selección francesa entrenó el sábado en la Universidad de Bentley, cerca de Boston.

Tras la leve lesión de tobillo sufrida ante Marruecos en cuartos, Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni participaron en la sesión.

El capitán de los Bleus entrenó con los titulares y, según RMC, tocó el balón sin problemas.

Los únicos ausentes fueron William Saliba y Dayot Upamecano, pero el cuerpo técnico aseguró que se trata solo de gestión y no hay motivo de preocupación.

Saliba, defensa del Arsenal con molestias de espalda, sigue un programa individual.

Los titulares que jugaron ante Marruecos se limitaron a un trabajo sin balón.

Según la misma fuente, «Chouaméni parece muy cómodo cambiando de dirección, lo cual es tranquilizador».

Francia se medirá a España el martes en la semifinal del Mundial 2026, en Arlington (cerca de Dallas).