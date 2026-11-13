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El trabajo del italiano Roberto Mancini, exseleccionador del combinado saudí, ha comenzado a dar sus frutos en las filas de Arabia Saudí, cerca de dos años después de su salida al frente del equipo.

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La selección de Arabia Saudí se enfrentó a su homóloga de Corea del Sur este viernes, en el estadio Jassim bin Hamad de la capital catarí, Doha, en el primero de sus partidos amistosos durante el actual parón internacional, como preparación para los próximos compromisos.

Marwan Al-Sahafi, extremo del Al-Ittihad, abrió el marcador para la selección saudí en el primer minuto del tiempo añadido de la primera parte.

Al-Sahafi anotó el gol de una forma preciosa, al recibir un pase filtrado y medido de Abdullah Al-Hamdan, delantero del Al-Nassr, antes de regatear al portero de Corea del Sur y colocar el balón dentro de la portería vacía.

El gol fue el primero que marca Marwan Al-Sahafi en su trayectoria internacional con la selección saudí, a pesar de que disputa su partido número 17 con ella.

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Al-Sahafi se incorporó a la selección saudí por primera vez en junio de 2024, bajo la dirección del entrenador italiano Roberto Mancini, cuando tenía tan solo 20 años, siendo uno de los jóvenes que emergían con fuerza en el Al-Ittihad.

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Mancini le dio la oportunidad al extremo saudí de participar durante la victoria ante Pakistán por tres goles a cero, en la fase de clasificación para el Mundial 2026, para después emprender una aventura profesional en el Beerschot belga en calidad de cedido, antes de regresar al Al-Ittihad durante el pasado mercado de fichajes de verano.

Marwan Al-Sahafi se desenvuelve bien principalmente en la posición de extremo derecho, además de su capacidad para jugar en el costado izquierdo, banda desde la que arrancó antes de marcar su gol en la portería de Corea del Sur.

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Cabe recordar que este partido fue el número 19 que enfrenta a las selecciones de Arabia Saudí y Corea del Sur, tanto a nivel amistoso como oficial, desde su primer encuentro en 1980.

Durante los 18 partidos anteriores, la selección saudí logró 5 victorias, frente a los 6 partidos que ganó la selección coreana, mientras que el empate se impuso en otros 7 partidos.

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Sin embargo, la última victoria saudí llegó hace 21 años, concretamente en 2005, cuando venció a su homóloga de Corea del Sur en la ida y la vuelta por 2-0 y 1-0 en la fase de clasificación para el Mundial 2006.

Desde entonces, ambas selecciones disputaron 6 partidos, en ninguno de los cuales consiguió ganar Arabia Saudí, ya que la selección coreana logró vencer en dos partidos, mientras que 4 encuentros terminaron en empate.

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A nivel amistoso, ambas selecciones disputan su séptimo partido entre ellas, serie que comenzó en 1980, con el dominio de la selección coreana en dos ocasiones, frente a una única victoria saudí, mientras que 3 partidos terminaron en empate.

La victoria más destacada de la selección saudí sobre su homóloga coreana se produjo en las semifinales de la Copa Asiática 2000, cuando Talal Al-Meshal marcó los dos goles de la victoria por 2-1.

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En cuanto al último partido, fue en los octavos de final de la Copa Asiática 2023, cuando terminó en el tiempo reglamentario con empate a uno, antes de que la selección coreana lograra pasar a los cuartos de final en la tanda de penaltis.

Cabe recordar que la selección saudí disputará un nuevo partido amistoso en su actual concentración en la capital catarí, Doha, después de Corea del Sur, cuando se enfrente a la selección de Uzbekistán el próximo martes.