Donyell Malen vuelve a ser decisivo para la AS Roma. El internacional neerlandés firmó este lunes el primer gol en la visita a Torino (0-2). Los romanos se colocan líderes de la Serie A gracias a la victoria, con doce puntos en cuatro partidos.

Malen tuvo un papel protagonista en la primera mitad. Remató de cabeza fuera desde cerca y vio cómo le anulaban un gol por fuera de juego. A pocos minutos del descanso, el atacante por fin empujó el balón a la red tras una defensa descuidada del Torino.

Así pues, ventaja al descanso para la AS Roma, que tras la reanudación no logró ampliar la diferencia. Nahuel Molina sí vio cómo un potente disparo suyo era detenido por el portero del Torino, Lucas Perri.

Niccolo Pisilli firmó en el minuto 93 el tranquilizador 0-2 del equipo visitante. Unos minutos después sonó el pitido final y la AS Roma pudo celebrar la victoria y el liderato.

Malen volvió a marcar y lidera la tabla de goleadores de la Serie A con seis tantos. El sábado le espera en casa el partidazo contra el vigente campeón de liga, el Inter, que actualmente ocupa la cuarta plaza.