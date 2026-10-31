La AS Roma sumó este sábado su séptima victoria de la temporada en la Serie A. Los giallorossi dominaron por completo al Udinese y le endosaron un 2-5 en su propio estadio. Donyell Malen marcó un gol para la Roma, que ocupa el tercer puesto por detrás de los líderes Inter y Lazio.

En total, tres neerlandeses fueron titulares en el Stadio Friuli: Jurgen Ekkelenkamp con el Udinese, y Malen y Marten de Roon con la Roma. Devyne Rensch entró a falta de diez minutos en sustitución del internacional brasileño Wesley França.

El primer gol llegó en Udine antes de que se cumplieran diez minutos. Wesley puso un centro preciso para Bryan Cristante, cuyo cabezazo superó al portero y exjugador del Sparta Maduka Okoye: 0-1.

A la media hora, Malen tuvo una ocasión clarísima para marcar. Okoye detuvo su primer intento y, para sorpresa del propio delantero, el rechace acabó estrellándose en el palo.

Poco después sí llegó el gol. Cristante se internó sin oposición en el área y vio espacio en el segundo palo, donde apareció Rodrigo Mora para empujar el balón a la red con facilidad. Unos minutos más tarde también marcó Malen. Matías Soulé asistió al goleador, que engañó a Okoye y lo mandó hacia el lado equivocado: 0-3.

La situación mejoró aún más para la Roma, que llegó al 0-4 en el minuto 37. Soulé exhibió su calidad en el golpeo con un saque de esquina milimétrico a la cabeza de Evan Ndicka, que superó a Okoye con un cabezazo elevado: 0-4.

Tras el descanso, la Roma mostró poca intención de seguir gastando energías y lo pagó poco después con el 1-4 de Nicolò Zaniolo. El exjugador de la Roma, que había hablado mal del club en varias ocasiones desde su marcha, decidió no celebrar el gol: 1-4.

De la nada, el Udinese también recortó distancias hasta el 2-4. Hassane Kamara envió el balón hacia delante sin mirar y dejó a Matteo Palma solo ante el portero Pierluigi Gollini, que no pudo responder a la volea del defensa. Daniele Ghilardi puso el punto final y también marcó con un gran disparo. Fue, además, su primer gol con el club: 2-5.