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Donyell Malen volvió a ser decisivo este domingo para la AS Roma. El delantero abrió el marcador ante el AC Monza en la primera parte y dio la asistencia del 2-0. Para entonces, el neerlandés ya sufría una lesión que le impidió continuar tras el descanso. La Roma, segunda clasificada, acabó ganando 4-0 y está a dos puntos de su eterno rival, la Lazio, y uno por delante del Inter.

La Roma sumó entre semana un punto más que merecido ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones (2-2) y reforzó así su confianza. Empezó con fuerza ante el Monza y se adelantó pronto por medio de Malen, que superó a su marcador y remató con la derecha al palo largo: 1-0.

Doce minutos después, la Roma amplió su ventaja y Malen volvió a ser clave. El exjugador del PSV recibió el balón, levantó la vista y encontró a Matías Soulé en un espacio libre. Al argentino le bastó el control para rematar rápidamente y lo hizo con mucha calma, ajustando el balón al palo largo: 2-0.

Poco después quedó claro que Malen ya arrastraba molestias. La estrella de la Roma se tocó el tobillo en varias ocasiones y aguantó hasta el descanso. Mientras tanto, la Roma hizo el 3-0, de nuevo por medio de Soulé. El mediapunta, tras una gran jugada de Rodrigo Mora y una combinación con Manu Koné, marcó con un disparo a la escuadra: 3-0.

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Como era de esperar, Gian Piero Gasperini decidió dejar en el banquillo a Malen en el descanso y sustituirlo por su suplente habitual, Santiago Castro. El argentino debería haber puesto el 4-0 poco después de la reanudación, pero, tras un pase de Emanuele Lulli, disparó fuera con la portería prácticamente vacía.

Más tarde, en la segunda parte, Castro disparó directamente a los puños del portero Demba Thiam. Al exjugador del Bologna no le estaba saliendo nada, pero en el tiempo añadido consiguió por fin el gol que tanto buscaba. Tras una combinación entre Paulo Dybala y Daniele Ghilardi, este último envió un centro raso a Castro, que empujó el balón a la red: 4-0.

La Roma jugará el viernes contra el Bologna, después preparará su partido de la Liga de Campeones ante el Sporting de Portugal y, a continuación, afrontará el derbi de siempre contra la Lazio. El equipo azul de Roma no se clasificó la temporada pasada para las competiciones europeas y, por tanto, solo tiene pendiente el partido en casa ante el Atalanta antes del derbi, que comenzará el domingo 13 de diciembre a las 12:30.