Donyell Malen ha prolongado su excelente estado de forma en la AS Roma. Después de que el delantero neerlandés firmara la semana pasada un hat-trick impecable ante la Fiorentina, este lunes por la noche volvió a ser de gran valor para su club contra el Lecce. Malen marcó dos veces en la victoria por 0-4.

Al igual que la semana pasada, Malen, que este verano fue fichado definitivamente por la Roma procedente del Aston Villa, comenzó en el once inicial del equipo visitante. Marten de Roon, fichado esta semana desde el Atalanta, arrancó en el banquillo.

A mitad de la primera parte, Malen ya había mandado a la red sus dos goles. Primero, el atacante castigó en el minuto cuatro un error en la defensa del Lecce con un potente disparo raso: 0-1.

El segundo fue un toque sutil con el que convirtió en asistencia un centro raso de Wesley França: 0-2. Entre medias, Malen también vio una tarjeta amarilla por mano.

También tras el segundo gol, la Roma siguió a lo suyo. Matías Soulé firmó el 0-3 en el rechace, después de que su primer intento hubiera sido detenido por el guardameta Wladimiro Falcone.

Después, Malen dejó escapar varias ocasiones para firmar un nuevo hat-trick, mientras que el Lecce, en el otro lado del campo, estrelló un balón en el palo por medio de Lassana Coulibaly. A media hora del final sí llegó el 0-4, cuando Rodrigo Mora pudo empujar el balón a la red desde muy cerca.

Después, la Roma, que ahora es líder de la Serie A, gestionó el duelo con tranquilidad hasta el final. En el minuto 84, De Roon hizo su debut al reemplazar a Paulo Dybala.