¿Donyell Malen o Crysencio Summerville? Rob Jetten tiene una clara preferencia

Rob Jetten sigue de cerca el rendimiento de la selección holandesa en el Mundial, según dijo este viernes en su rueda de prensa semanal.

«Me encanta el Mundial. No me canso de verlo. A menudo pongo el despertador para ver un partido», cuenta Jetten.

Holanda jugó su último partido de grupo contra Túnez a una hora complicada para quienes debían volver al trabajo el viernes, y Jetten era uno de ellos.

Aun así, lo vio. «Llegué a casa del trabajo a la 01:00 y puse el partido», cuenta el primer ministro.

Sin embargo, se quedó dormido durante la segunda parte.

En la siguiente ronda Holanda se medirá a Marruecos a las 03:00. Jetten también lo verá: «Estaré en casa o en un bar. Espero que los aficionados de la Oranje y de Marruecos lo conviertan en una fiesta».

¿Y quién debería ser titular como extremo derecho en ese partido, en su opinión: Crysencio Summerville o Donyell Malen? Jetten lo tiene claro: «Summerville me ha impresionado en los primeros partidos».