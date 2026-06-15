Donyell Malen muestra por primera vez su colección privada exclusiva: «Mis compañeros de equipo dicen que estoy loco»

Donyell Malen ha mostrado por primera vez su colección privada de coches. En un recorrido exclusivo por su garaje con Jay Jay Boske, de DAY1, el internacional holandés exhibe BMW clásicos, Porsche, Ferrari y piezas únicas.

«Mi pasión por los BMW nació de niño; veía muchos vídeos en YouTube y observaba los coches desde la ventana», recuerda el delantero del AS Roma.

Destaca su BMW 320is, un modelo que considera icónico y que recuerda al coche que tuvo su padre, lo que aviva su vínculo con la marca desde niño.

No compra todo lo que le gusta: investiga mucho en Internet, sobre todo durante los viajes de partido. «Los compañeros se ríen y me dicen: ¡estás loco! Mientras algunos ven Netflix, yo estoy en Autoscout», cuenta.

En el garaje también hay un BMW 1M, un Golf GTI Clubsport S, un Toyota GR Yaris, un Porsche 911 GT3 Touring y un Ferrari 458 Spider. Este último tiene una historia especial: su pasión por la marca nació cuando, aún joven, recorrió Mónaco en un Ferrari 812 con el difunto Mino Raiola.

Piensa en el valor futuro de la colección y desea mostrarla a sus hijos como recuerdo de su etapa como futbolista.

Además de los coches, Malen siente pasión por la música: uno de sus vehículos lleva un sistema de audio potente y el delantero confiesa que le gusta el house, aunque también creció escuchando 100% NL, René Froger y Ruth Jacott.

Boske bromea con que podría ser DJ tras el fútbol, pero Malen aún lo duda: «Me gusta hacerlo, aunque no sé si tendría valor delante del público».

En la selección holandesa tienen una lista de reproducción compartida, pero Malen añade con cuidado: «Si pongo a Gordon, todos me dicen: ¡nunca más antes de un partido!».







