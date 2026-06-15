Donyell Malen desvela su afición secreta: «¡Mis compañeros dicen que estoy loco!»

Donyell Malen ha mostrado por primera vez su colección privada de coches. En un recorrido exclusivo por su garaje con Jay Jay Boske, de DAY1, el internacional holandés exhibe sus BMW clásicos, Porsche, Ferrari y piezas únicas.

«Mi pasión por BMW empezó de niño», recuerda el delantero del AS Roma, quien pasaba horas viendo vídeos en YouTube y observando coches desde la ventana.

Destaca su BMW 320is, un modelo que considera icónico porque su padre también condujo un BMW, lo que avivó su pasión desde niño.

No compra todo lo que le gusta: investiga mucho en Internet, sobre todo durante los viajes de partido. «Los compañeros se ríen y me dicen: ¡estás loco! Mientras algunos ven Netflix, yo estoy en Autoscout», cuenta.

En el garaje también hay un BMW 1M, un Golf GTI Clubsport S, un Toyota GR Yaris, un Porsche 911 GT3 Touring y un Ferrari 458 Spider. Este último tiene una historia especial: su pasión por la marca nació cuando, aún joven, condujo un Ferrari 812 por Mónaco junto al difunto Mino Raiola.

Piensa en el valor futuro de la colección y desea mostrarla a sus hijos como recuerdo de su etapa como futbolista.

Además, adora la música: uno de sus coches lleva un sistema de audio potente y confiesa que disfruta del house, aunque creció escuchando 100% NL, René Froger y Ruth Jacott.

Boske bromea con que podría ser DJ tras el fútbol, pero Malen aún lo duda: «Me gusta hacerlo, aunque no sé si tendría valor delante del público».

En la selección holandesa tienen una lista de reproducción compartida, pero él añade con cuidado: «Si pongo a Gordon, todos dirán: ¡nunca más antes de un partido!».







