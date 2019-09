D'Onofrio, al ataque contra Alfaro: "No imagino a River haciendo el planteo de Boca"

El presidente de River calentó la previa de la semifinal copera analizando lo ocurrido en la Superliga y dijo que su rival "podría ir por más".

Pasaron dos semanas del Superclásico de la Superliga y faltan otras dos para la ida de la semifinal de la Copa Libertadores, pero el primero aún deja tela para cortar y calienta la previa de lo que viene. Y Rodolfo D'Onofrio fue el encargado de echar la leña al fuego, al analizar el planteo de Gustavo Alfaro en el Monumental.

En una entrevista a Fox Sports Radio, el presidente de River lanzó que "no me lo imagino en ninguna cancha a River así, no me lo imagino haciendo ese planteo porque no está identificado", para luego agregar que "Alfaro tiene mucha capacidad y también buenos jugadores, para hacer otro fútbol. Tácticamente tal vez es lo que mejor le encaja. A los de River nos gusta ganar, golear y gustar. Y ésa es una filosofía que siempre nos gustó".

Durante la conferencia de prensa posterior a vencer a Estudiantes, el DT Xeneize argumentó que no quería ser "partenaire de una fiesta", a lo que el mandatario riverplatense respondió que "no terminé de entender mucho esa frase", pero comprendió que "tiene un enorme respeto por River. Deben estar preocupados".

De manera crítica, D'Onofrio no se molestó por la estrategia de Alfaro de "jugar retrasado", pero sí por "lo otro: me pareció que todo era lento. No hacía tiempo, pero era lento. Puede ser una estrategia, pero afea el espectáculo. El arquero demoraba un poco de más, pero por ahí fue una táctica".

Y de cara al partido de ida de la semifinal copera, no sabe de qué manera saldrá Boca: "Alfaro sabrá lo que hace, yo sé que River va a jugar y esa es la ventaja que tienen, saben cómo juega River".