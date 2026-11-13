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El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, expresó su malestar por las especulaciones que rodean su futuro con la selección, asegurando que los rumores que circulan sobre él son injustos.

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La selección de Arabia Saudí venció a su homóloga de Corea del Sur por 3-2, en el partido que las enfrentó este viernes, en el estadio Jassim bin Hamad de la capital catarí, Doha, en su primer encuentro amistoso durante el actual parón internacional de cara a los próximos compromisos.

La victoria es la primera de la selección saudí sobre su homóloga surcoreana en 21 años, concretamente desde 2005, cuando la venció en la ida y la vuelta por 2-0 y 1-0 en la clasificación para el Mundial 2006.

Desde entonces, ambas selecciones disputaron 6 partidos, en ninguno de los cuales logró ganar Arabia Saudí, ya que la selección coreana consiguió vencer en dos encuentros, mientras que 4 partidos terminaron en empate, antes de la victoria en el partido de hoy.

Donis comentó el resultado del partido, en declaraciones en la rueda de prensa posterior al encuentro, recogidas por el diario saudí Asharq Al-Awsat.

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El entrenador griego dijo: "Decidí convocar a 30 jugadores para preparar la Copa de Asia, y para dar a todos los jugadores la oportunidad de mostrar sus capacidades, y estoy contento con lo que vi de ellos; mostraron una gran combatividad, tanto quienes jugaron diez minutos como quienes disputaron el partido completo".

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Y añadió: "El rendimiento de hoy fue excelente durante 75 minutos, y tuvimos dificultades al final del partido, pero presionamos lo máximo posible y ofrecimos una actuación llena de confianza".

Y agregó: "El verdadero comienzo siempre parte del vestuario, dando a los jugadores plena confianza y reforzando la máxima concentración y la comunicación entre todos".

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Y continuó: "Todos los jugadores se comprometieron a aplicar las instrucciones tácticas que se les pedían, mostrando un gran respeto por el rival".

Respecto a su futuro, Donis dijo: "Saben que soy una persona franca y transmito muchos mensajes; siento que soy parte de Arabia Saudí, y no un simple entrenador cualquiera, incluso cuando era entrenador de los clubes de aquí".

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Y prosiguió: "Tras el aplazamiento de la Copa de Asia, comuniqué a mi cuerpo técnico que nuestro contrato finaliza antes de la nueva fecha del torneo, y luego algunos barajaron nombres de grandes entrenadores, y esos son rumores que no aportan absolutamente nada".

Y añadió: "Incluso después de mi regreso de Yeda, un amigo griego en Neom me habló de noticias sobre mi destitución tras la Copa del Golfo, y aquí estoy hoy, continuando con la selección".

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Y abundó: "Los rumores no me afectan personalmente, pero perjudican al vestuario, y quienes nos rodean son conscientes de la magnitud de nuestro trabajo, y lo que se difunde no es justo con nosotros".

En lo relativo a la próxima etapa, explicó: "Tengo un plan listo y preparado de forma permanente para la próxima etapa de cara a la Concacaf, que incluye celebrar reuniones con los clubes y centrarse en los jóvenes talentos menores de 23 años para seguir creciendo y desarrollándose".

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Y agregó: "El fútbol saudí posee una nueva generación que necesita una estrategia de futuro clara, e incluso si yo no fuera el director técnico que lidera esta selección, seguiré siendo siempre el primer apoyo de Arabia Saudí".

Y concluyó: "El programa técnico que presenté cubre la etapa hasta el parón del próximo marzo para disputar partidos amistosos durante el mismo, de modo que a ese período le siga la etapa de preparación de cara a nuestra participación en la Concacaf".