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El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, explicó los motivos que llevaron a su equipo a caer en el amistoso disputado ante Uzbekistán en Catar.

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La selección de Arabia Saudí perdió 1-2 ante Uzbekistán en el partido que ambos combinados disputaron este martes en el estadio Jassim bin Hamad de Doha, la capital catarí, en su segundo amistoso del actual parón internacional.

En declaraciones durante la rueda de prensa posterior al encuentro, recogidas por el diario saudí Asharq Al-Awsat, Donis afirmó: «Nos llevamos lecciones útiles, aunque no terminamos el partido con el resultado que buscábamos, y debemos aprovechar estas lecciones».

Sobre el motivo de la derrota, explicó: «Nos faltó concentración durante los primeros 60 minutos y le concedimos al rival muchas ocasiones, que aprovechó para marcar dos goles, antes de que los jugadores mostraran una reacción positiva en la última media hora».

Y matizó: «Cerramos la concentración con muchos aspectos positivos, sobre todo el seguimiento y la observación del nivel de los jugadores recién incorporados. Esta etapa ha sido un periodo importante para formar una base de 40 futbolistas».

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Además, añadió: «Lo más positivo que nos llevamos es la construcción y la formación de un nuevo grupo. Tenemos jugadores jóvenes en la selección y apoyarlos es fundamental».

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Para terminar, señaló: «Nuestra prioridad en esta etapa es aprender de los errores para evitarlos en el futuro, sin dejar de dar oportunidades a todos».

Esta es la primera derrota de la selección saudí desde el 4-0 que encajó ante España en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

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Desde entonces, Arabia Saudí ha disputado 7 partidos (uno en el Mundial, 5 en la 27.ª Copa de Naciones del Golfo y un amistoso), con un balance de 5 victorias y 2 empates, antes de caer ante Uzbekistán.

Además, se trata de la tercera derrota de Donis al frente de la selección saudí desde que asumió el cargo de seleccionador el pasado mes de abril, después de haber perdido un amistoso ante Ecuador antes del Mundial 2026.

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Sherzod Esanov adelantó a Uzbekistán en el minuto 19, tras un error garrafal del portero saudí Hamed Yousef Al Shanqiti.

El joven guardameta intentó pasar el balón a uno de sus compañeros, pero el pase le llegó a Esanov, que se encontró solo ante la portería y no tuvo problemas para mandar el balón al fondo de la red.

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Sin embargo, Arabia Saudí reaccionó rápidamente y su delantero Firas Al Buraikan firmó el empate en el minuto 23 con un gran cabezazo a la salida de un centro de Ahmed Al Ghamdi.

Pero la alegría de Al Buraikan y sus compañeros duró poco, ya que Uzbekistán volvió a marcar en el minuto 35, de nuevo por medio de Sherzod Esanov, que aprovechó un balón suelto dentro del área para enviarlo a la red.

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Con este partido, Arabia Saudí pone fin a su concentración en Doha durante el actual parón internacional. El duelo ante Uzbekistán era el segundo que disputaba, después de la victoria por 3-2 sobre Corea del Sur el pasado viernes.