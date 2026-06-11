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Al Ahli v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Donis elige al portero de Arabia Saudí entre Al-Owais y Al-Aqidi para enfrentar a Uruguay

Arabia Saudí vs Uruguay
Arabia Saudí
Uruguay
World Cup
M. Al Owais
N. Alaqidi
G. Donis
Arabia Saudí
Uruguay
EE. UU.
Grecia

¿Quién defenderá la portería de «Los Verdes» en el Mundial?

El seleccionador griego de Arabia Saudí, Georgios Donis, ya tiene casi decidido el portero que jugará contra Uruguay en el Mundial 2026.

El partido, correspondiente a la primera jornada del Grupo 8, se jugará el martes a la madrugada en el Hard Rock Stadium de Miami.

Según el diario saudí Al-Yaum, Donis elegirá a Mohammed Al-Owais como titular pese a la recuperación de Nawaf Al-Aqidi.

La decisión se basa en que Al-Owais jugó los tres últimos amistosos, lo que le da más rodaje que Al-Aqidi.

El cuerpo técnico prefiere no arriesgar a Nawaf Al-Aqidi, quien se perdió los últimos tres partidos por lesión, para evitar recaídas en la Copa.

World Cup
Arabia Saudí crest
Arabia Saudí
KSA
Uruguay crest
Uruguay
URU

Al-Aqidi era el titular en la eliminatoria, pero sus errores le han costado el puesto.

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