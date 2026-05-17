Premier League - Premier League Molineux Stadium

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Retransmisión del Wolverhampton Wanderers - Fulham: canal de televisión y streaming en directo.

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Noticias y alineaciones de los equipos.

En el Wolverhampton Wanderers, los porteros José Sá y Sam Johnstone, junto con el defensa Enrique González, están lesionados. No hay sancionados. Alineación prevista: Bentley; S. Bueno, T. Gomes, Y. Mosquera, H. Bueno; A. Armstrong, J. Gomes, Pedro Lima, M. Mane; Andre, H. Hwang.

El Fulham visita Wolverhampton sin Alex Iwobi ni Ryan Sessegnon, ambos lesionados. El defensa Joachim Andersen está sancionado. La alineación prevista es: Leno; C. Bassey, K. Tete, A. Robinson, T. Castagne; E. Smith Rowe, S. Chukwueze, T. Cairney, H. Wilson, Saša Lukić; R. Muniz. Cualquier cambio de última hora se reflejará en este artículo.

Estado de forma reciente

El Wolverhampton Wanderers no ha ganado en sus últimos cinco partidos de la Premier League: suma un empate y cuatro derrotas. Su último encuentro acabó con una derrota 3-0 en casa ante el Brighton el 9 de mayo. Antes, perdieron 4-0 contra el West Ham y 3-0 frente al Leeds United. En total, marcaron cinco goles y encajaron once.

El Fulham, por su parte, suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros: cayó 0-1 ante el AFC Bournemouth el 9 de mayo, 3-0 frente al Arsenal, y venció 1-0 al Aston Villa. Marcó tres goles y encajó cuatro.

Enfrentamientos directos

El último duelo, el 1 de noviembre de 2025, acabó con victoria del Fulham en casa por 3-0. Antes, el 25 de febrero de 2025, el Fulham ganó 1-2 en Molineux. En los últimos cinco duelos hay dos triunfos para cada equipo y un empate; los Wolves ganaron 2-1 en casa en marzo de 2024 y 4-1 en Crabble en noviembre de 2024.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Wolverhampton Wanderers es vigésimo y último, mientras que el Fulham es undécimo.