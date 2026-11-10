¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
UEFA Nations League A
team-logoHolanda
Johan Cruijff ArenA
team-logoGrecia
¡Mira aquí! DAZN
Con la colaboración de

Dónde ver Países Bajos-Grecia: canal de televisión, retransmisión en directo por internet, hora de inicio y estado de forma reciente de ambos equipos

Holanda vs Grecia
UEFA Nations League A
Holanda
Grecia

Una guía sobre dónde ver el partido entre Países Bajos y Grecia, además de las últimas noticias de ambos equipos.

¿Quiere acceder con mayor seguridad a su servicio de streaming habitual o hacerlo desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) puede resultarle útil.

NordVPN

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita

Mira fútbol dondequiera
  • Contrate una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
EspañaDAZN
MéxicoSky Sports
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaESPN Premium Argentina
PerúDisney+ Premium Chile
ChileESPN Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
República DominicanaDisney+ Premium Norte
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+ Premium Argentina
Estados UnidosFubo
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de emisión.
  • Inicie sesión y encuentre la transmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.
crest
UEFA Nations League A - Jornada 5
Johan Cruijff ArenA

Dónde ver Países Bajos - Grecia: canal de televisión y transmisiones online en directo

En Países Bajos, el partido se puede ver en directo a través de Ziggo Go y Canal+. A continuación encontrarás los enlaces directos para activar tu suscripción y ver el encuentro en streaming.

Ziggo Go

Ziggo Go

Ver aquí

Canal+

Canal+

Ver aquí

Noticias de los equipos y convocatorias

Holanda contra Grecia alineaciones probables

Manager

  • Xavi Hernández

Países Bajos no cuenta con Virgil van Dijk ni Brian Brobbey. Ninguno de los dos ha sido considerado apto para este periodo de partidos internacionales y no han sido sustituidos en la convocatoria, por lo que Xavi dispone de 23 jugadores. Se darán a conocer más detalles sobre el posible once inicial cuando se acerque el inicio del partido.

Por el momento, no hay lesiones ni sanciones confirmadas en Grecia. Se espera que el seleccionador Ivan Jovanovic pueda contar con su mejor convocatoria. La información actualizada sobre el posible once inicial se ofrecerá en cuanto esté disponible.

Forma reciente

HOL

HOL - Formulario

MAR
L1-1
ALE
D1-1
SER
W1-2
GRE
D2-2
SER
W2-1
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
5/5
GRE

GRE - Formulario

ITA
L0-1
SER
W1-2
ALE
W0-1
HOL
D2-2
ALE
D0-0
Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Países Bajos ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue la victoria por 2-1 ante Serbia el 4 de octubre. Antes empató 2-2 con Grecia y también había ganado a Serbia por 1-2 en Belgrado. La derrota de esos cinco encuentros fue la eliminación en el Mundial ante Marruecos (1-1, derrota en la tanda de penaltis). En esos cinco partidos, Países Bajos marcó ocho goles y encajó cinco.

Grecia también registra dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue un empate 0-0 ante Alemania el 4 de octubre. Antes, los griegos empataron 2-2 con Países Bajos y anteriormente habían vencido a Alemania por 0-1 a domicilio. La única derrota fue en un amistoso ante Italia (0-1) en junio. Grecia marcó cinco goles y encajó tres en esta serie de partidos.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

HolandaEmpateGrecia
3
1
1
UEFA Nations League A
Grecia badge
Grecia
GRE
2
Holanda badge
Holanda
HOL
2
F
European Championship Qualification
Grecia badge
Grecia
GRE
0
Holanda badge
Holanda
HOL
1
F
European Championship Qualification
Holanda badge
Holanda
HOL
3
Grecia badge
Grecia
GRE
0
F
Amistosos
Holanda badge
Holanda
HOL
1
Grecia badge
Grecia
GRE
2
F
Amistosos
Holanda badge
Holanda
HOL
4
Grecia badge
Grecia
GRE
0
F
11Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos países fue el partido de ida de esta edición de la Nations League, disputado el 1 de octubre de 2026 en Atenas, que terminó 2-2. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Países Bajos ganó dos veces, Grecia una y hubo dos empates. Anteriormente, en la fase de clasificación para la Eurocopa, Países Bajos ganó dos veces: 3-0 en casa en septiembre de 2023 y 0-1 a domicilio en octubre de 2023.

Clasificación

Grp. 2

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
HolandaHolandaHOL
422075+28
W
D
W
D
2
GreciaGreciaGRE
422053+28
D
D
W
W
3
AlemaniaAlemaniaALE
412132+15
D
W
L
D
4
SerbiaSerbiaSER
400438-50
L
L
L
L
Playoff del campeonato
Playoffs de descenso
Descenso

En el Grupo 2 de la Liga A de la UEFA Nations League, Países Bajos ocupa actualmente el primer puesto, mientras que Grecia está en segunda posición.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google