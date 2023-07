¿Dónde ver el Mundial Femenino en México?

Pese a que el Tricolor no clasificó, los aficionados estarán muy pendientes de lo que suceda en el Mundial.

Este jueves 20 de julio dará inicio el Mundial Femenino 2023, el cual se celebrará en Australia y Nueva Zelanda. La Selección de Estados Unidos llega como favorita para alzar la copa y conquistar el tricampeonato del mundo, confirmándose como la mayor potencia de la rama.

Otros equipos como Canadá, Japón, Inglaterra, Países Bajos y Brasil tratarán de evitar que las estadounidenses ganen su tercer título de manera consecutiva y ser las nuevas monarcas del planeta.

Para esta edición, lamentablemente la Selección mexicana no estará presente, por lo que será la tercera justa en fila en la que no participe. Pese a que el Tricolor no tendrá participación, se espera que en México haya una gran cantidad de aficionados interesados en seguir esta Copa del Mundo, gracias al crecimiento del futbol femenil en los últimos años.

En GOAL te decimos quién transmitirá el Mundial Femenino en la República Mexicana:

¿QUIÉN TRANSMITE EL MUNDAL FEMENINO?

En México, los derechos de transmisión del Mundial Femenino 2023 los tiene TUDN. La inauguración y la final se podrán ver en su canal principal, mientras que el resto del torneo se transmitirá por la aplicación Vix de manera gratuita.