Voetbalzone te ofrece un resumen con todo lo que necesitas saber sobre el partido, incluidos los detalles de la transmisión TV y online.

Liverpool vs Brentford se transmite en vivo por Viaplay.

El Liverpool - Brentford se podrá ver en directo a través de Viaplay. A continuación encontrarás las opciones de retransmisión para este partido de la Premier League.

Cómo verlo desde cualquier lugar con NordVPN

Si estás en el extranjero, usa una VPN para ver los partidos en tu plataforma de streaming habitual. Con NordVPN, por ejemplo, tendrás una conexión segura mientras disfrutas del contenido.

Noticias y alineaciones

En el Liverpool, Arne Slot tiene varias bajas: Stefan Bajcetic, Jeremie Frimpong, Alisson Becker, Alexander Isak, Giovanni Leoni, Conor Bradley, Wataru Endo y Hugo Ekitike por lesión. La alineación prevista incluye a Mamardashvili en la portería, con una defensa formada por Gómez, Van Dijk, Konaté y Kerkez. En el medio campo estarán Jones, Szoboszlai, Gravenberch y Mac Allister, mientras que Ngumoha y Gakpo liderarán la delantera.

En el Brentford se ausentan Rico Henry, Antoni Milambo y Fabio Carvalho. El técnico Keith Andrews dispone del resto de la plantilla. La alineación prevista coloca a Kelleher en la portería, con Collins y Ajer en el centro de la defensa, y Kayode y Lewis-Potter en los laterales. Damsgaard, Janelt y Jensen conforman el centro del campo, con Ouattara, Yarmoliuk e Igor Thiago en ataque. Más actualizaciones se proporcionarán a medida que se acerque el partido.

Último estado de forma

El Liverpool atraviesa una complicada recta final de temporada: en sus últimos cinco partidos de la Premier League ha logrado dos victorias, un empate y dos derrotas. La más reciente fue una caída 4-2 en casa ante el Aston Villa, resultado que aumentó la incertidumbre en Anfield. Antes, cayó 3-2 ante el Manchester United en Anfield; el 1-2 al Everton mitigó un poco ese tropiezo. En cinco duelos sumó nueve goles a favor y nueve en contra, reflejo de su defensa endeble.

El Brentford muestra un rendimiento irregular. En sus últimos cinco partidos ha sumado una victoria, dos derrotas y dos empates. El más reciente fue un 2-2 en casa del Crystal Palace. Antes, venció 3-0 al West Ham United, lo que muestra que, en su mejor versión, sigue siendo difícil de batir. En ese periodo ha marcado seis goles y encajado ocho.

Enfrentamientos directos

Los duelos directos entre Liverpool y Brentford no muestran un patrón claro. En octubre de 2025, en casa del Brentford, los Bees ganaron 3-2 y demostraron que pueden dañar al Liverpool. En los otros cuatro duelos, Liverpool ganó tres, incluido un 2-0 en casa de Brentford en enero de 2025. En general, Liverpool domina, aunque Brentford suele ser más peligroso en su campo.

Clasificación

En la clasificación final de la Premier League, Liverpool es quinto y Brentford noveno. Para Liverpool, esa posición mantiene vivo el acceso a competiciones europeas, aunque depende de la última jornada. Brentford cierra la temporada en la zona media, un resultado sólido para un club que regresó a la máxima categoría hace solo cinco años.