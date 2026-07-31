Después de las dos semifinales del sábado, la Kings World Cup Clubs 2026 se decide en un único partido: la gran final en Milán. Aquí te contamos cuándo se juega, dónde y cómo verla en directo y gratis en DAZN.

Cómo se decide la final

La final de la Kings World Cup Clubs 2026 enfrenta a las ganadoras de las dos semifinales del sábado, determinadas a su vez por los resultados de los cuartos de final del viernes. Con ambas rondas disputadas con muy pocas horas de diferencia, las dos finalistas solo se conocen unas horas antes del pitido inicial: la app de DAZN y la de la Kings League actualizan el emparejamiento exacto en cuanto terminan las semifinales.

Es la tercera edición del torneo, después del título de Porcinos FC en México en 2024 y del de Los Troncos FC en París en 2025. Los Troncos llegaron a Milán como campeones vigentes; si alcanzan esta final dependerá de su recorrido en cuartos y semifinales.

La final: equipos, fecha y sede

Partido Equipos Fecha Sede Final Ganador de la semifinal 1 vs ganador de la semifinal 2 Sábado 1 de agosto de 2026, 21:00 CEST Fonzies Arena, Cologno Monzese (Milán), Italia

La final se juega inmediatamente después de las dos semifinales, programadas antes ese mismo día y en la misma sede.

Dónde ver la final: TV y streaming

DAZN es el socio oficial de retransmisión a nivel mundial de la Kings World Cup Clubs 2026 y emite todo el torneo, incluida la final, en directo y completamente gratis, sin necesidad de ninguna suscripción.

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El torneo también se emite gratis en DAZN en gran parte de Europa, Canadá, Asia, África subsahariana y Oceanía, además de a través de las plataformas regionales de DAZN en México, América Latina y Estados Unidos.

Además de la retransmisión en directo, la final también se emite de forma simultánea en los canales sociales oficiales de la Kings League, además de en las emisiones individuales de varios presidentes de club.

Todo lo que hay que saber sobre la Kings League

Qué es la Kings League

La Kings League es una competición de fútbol 7 lanzada en 2022 por el exdefensa del Barcelona y de la selección española Gerard Piqué. Combina un nivel futbolístico profesional con la cultura de los streamers: partidos más cortos y rápidos, reglas no convencionales y clubes dirigidos por "presidentes" que, en la mayoría de los casos, son streamers, creadores de contenido o exfutbolistas, y no propietarios en el sentido tradicional.

Cómo funciona el formato