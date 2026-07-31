Después de las dos semifinales del sábado, la Kings World Cup Clubs 2026 se decide en un único partido: la gran final en Milán. Aquí te contamos cuándo se juega, dónde y cómo verla en directo y gratis en DAZN.
Cómo se decide la final
La final de la Kings World Cup Clubs 2026 enfrenta a las ganadoras de las dos semifinales del sábado, determinadas a su vez por los resultados de los cuartos de final del viernes. Con ambas rondas disputadas con muy pocas horas de diferencia, las dos finalistas solo se conocen unas horas antes del pitido inicial: la app de DAZN y la de la Kings League actualizan el emparejamiento exacto en cuanto terminan las semifinales.
Es la tercera edición del torneo, después del título de Porcinos FC en México en 2024 y del de Los Troncos FC en París en 2025. Los Troncos llegaron a Milán como campeones vigentes; si alcanzan esta final dependerá de su recorrido en cuartos y semifinales.
La final: equipos, fecha y sede
Partido
Equipos
Fecha
Sede
Final
Ganador de la semifinal 1 vs ganador de la semifinal 2
Sábado 1 de agosto de 2026, 21:00 CEST
Fonzies Arena, Cologno Monzese (Milán), Italia
La final se juega inmediatamente después de las dos semifinales, programadas antes ese mismo día y en la misma sede.
Dónde ver la final: TV y streaming
DAZN es el socio oficial de retransmisión a nivel mundial de la Kings World Cup Clubs 2026 y emite todo el torneo, incluida la final, en directo y completamente gratis, sin necesidad de ninguna suscripción.
Región
Cómo ver
España
Italia
Alemania
Japón
El torneo también se emite gratis en DAZN en gran parte de Europa, Canadá, Asia, África subsahariana y Oceanía, además de a través de las plataformas regionales de DAZN en México, América Latina y Estados Unidos.
Además de la retransmisión en directo, la final también se emite de forma simultánea en los canales sociales oficiales de la Kings League, además de en las emisiones individuales de varios presidentes de club.
Todo lo que hay que saber sobre la Kings League
Qué es la Kings League
La Kings League es una competición de fútbol 7 lanzada en 2022 por el exdefensa del Barcelona y de la selección española Gerard Piqué. Combina un nivel futbolístico profesional con la cultura de los streamers: partidos más cortos y rápidos, reglas no convencionales y clubes dirigidos por "presidentes" que, en la mayoría de los casos, son streamers, creadores de contenido o exfutbolistas, y no propietarios en el sentido tradicional.
Cómo funciona el formato
- Los partidos se juegan en dos tiempos de 20 minutos.
- Cada encuentro comienza con una fase de "inicio": los equipos arrancan con portero y un jugador de campo cada uno, añadiendo un jugador por minuto hasta llegar al 7 contra 7 en el quinto minuto.
- Antes del pitido inicial, cada entrenador recibe una Carta Secreta aleatoria — Doble Gol, Suspensión, Penalti, Shoot-out, Jugador Estrella o Comodín — que puede activar en los momentos clave del partido.
- Los presidentes de los clubes también pueden pedir un Penalti del Presidente en determinadas fases del encuentro.
- Al comienzo de la segunda parte se lanza un dado grande: algunos resultados reducen momentáneamente el partido a un 1 contra 1.