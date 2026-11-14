Cómo ver el Letonia-Armenia con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

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Previa del partido

UEFA Nations League C - Jornada 6 15 nov 2026 - 09:00 Skonto Stadium

Letonia recibe a Armenia en el estadio Skonto de Riga en un partido del grupo 2 de la Liga C de la UEFA Nations League. Ambas selecciones buscan cerrar su participación con una nota positiva.

La Letonia de Paolo Nicolato llega en un mal momento de forma y ha tenido dificultades durante toda esta edición de la Nations League. Ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos y cayó por 2-1 ante Montenegro en su encuentro más reciente, el 12 de noviembre.

Armenia afronta este partido después de empatar 1-1 con Chipre el 12 de noviembre, un resultado que prolonga la trayectoria irregular del equipo de Yegishe Melikyan. Solo ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros, aunque esa victoria, un 2-0 ante Letonia al principio de esta edición, le dará confianza de cara a este partido de vuelta.

Letonia ocupa la cuarta posición del grupo 2, con Armenia un puesto por encima, en tercera posición. Ninguna de las dos selecciones puede luchar por el ascenso, pero ambas querrán terminar la fase de grupos con algo que mostrar.

Sigue leyendo para saber todo lo que necesitas sobre cómo ver en directo el Letonia-Armenia.

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