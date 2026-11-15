Cómo ver el Islas Feroe contra Moldavia con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League C - Jornada 6 16 nov 2026 - 10:00 Torsvoellur Stadium

Las Islas Feroe reciben a Moldavia en el estadio Torsvoellur de Torshavn en un partido del grupo 3 de la Liga C de la Nations League de la UEFA con importantes consecuencias para la clasificación final.

La selección de las Islas Feroe dirigida por Eydun Klakstein se ha especializado en los empates dentro del grupo y no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó 2-2 ante Eslovaquia, un resultado que refleja una campaña marcada más por la resistencia que por los resultados.

Moldavia llega en mejor forma. El equipo de Lilian Popescu venció 2-1 a Kazajistán en su último partido y ha ganado dos de sus cinco encuentros más recientes, lo que le da impulso de cara a este viaje a Torshavn.

Ambas selecciones ya se enfrentaron en esta edición de la Nations League y empataron 1-1 en Chisináu. Moldavia buscará mejorar ese resultado a domicilio, mientras que las Islas Feroe confiarán en el apoyo de su público para conseguir su primera victoria de la campaña.

En la clasificación del grupo, Moldavia ocupa el segundo puesto y las Islas Feroe, el tercero. Se trata, por tanto, de un enfrentamiento directo que podría influir en la tabla final antes de que concluya la fase de grupos.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el Islas Feroe contra Moldavia.

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