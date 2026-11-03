Cómo ver el Internacional-Coritiba con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 34 3 nov 2026 - 19:30

El Internacional recibe al Coritiba en un partido de la Serie A con mucho en juego en ambos extremos de la tabla. El equipo de Eduardo Baptista ocupa la 18.ª posición y necesita puntos para salir de la zona de descenso, mientras que el Coritiba llega en la 11.ª plaza y buscará mantener la distancia respecto a la zona de peligro.

El Internacional afronta este partido tras una derrota. Perdió 2-1 ante el Fluminense en su último encuentro, un resultado que prolongó una racha complicada y dejó al equipo de Baptista con poco margen de error en casa.

Antes de esa derrota, el Internacional había demostrado su capacidad. Una victoria por 3-0 ante el Botafogo RJ y otra por 2-1 frente al Corinthians en una fase anterior de la temporada dejaron patente la calidad de la plantilla, pero la regularidad ha sido el problema.

El Coritiba llega con sus propias preocupaciones. El equipo de Guilherme Bossle ha perdido tres de sus últimos cinco partidos de la Serie A, incluida una contundente derrota por 4-0 ante el Fluminense, y sus cifras defensivas durante esa racha son preocupantes.

Una victoria ayudaría considerablemente al Internacional a salir de la parte baja de la tabla. Para el Coritiba, sumar tres puntos fuera de casa consolidaría su posición en la zona media y aliviaría la presión generada por sus resultados recientes.

A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber para ver en directo el Internacional-Coritiba, incluidos los detalles del canal de televisión, las opciones de streaming y la hora de inicio.

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