Cómo ver el Estudiantes vs. Instituto con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede serte útil.

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de confianza (por ejemplo, ExpressVPN ) y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de confianza (por ejemplo, ) y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor . Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido (consulta la tabla de cobertura internacional de arriba).

. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido (consulta la tabla de cobertura internacional de arriba). Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Visita la página web o abre la aplicación de streaming oficial del operador deportivo que posee los derechos.

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Previa del partido

Liga Profesional - Jornada 15 31 oct 2026 - 20:30

Estudiantes recibe a Instituto en un partido de la Liga Profesional que enfrenta a dos equipos situados en extremos opuestos de la tabla del Grupo A del Clausura. La plantilla de Alexander Medina llega impulsada por una semana histórica en la competición continental.

Estudiantes alcanzó la final de la Copa Libertadores después de que el portero Fernando Muslera detuviera tres penaltis consecutivos para eliminar en la tanda a Flamengo, vigente campeón, en Maracaná. El club argentino se enfrentará a Palmeiras en la final, que se disputará en Montevideo el 28 de noviembre, en busca de su quinto título de la Libertadores y el primero desde 2009.

Ese triunfo continental condiciona este partido de la Liga Profesional. Medina tendrá que gestionar su plantilla con cuidado y encontrar el equilibrio entre las rotaciones y la necesidad de mantener su buen rendimiento en la competición nacional antes del partido más importante de la historia reciente del club.

Instituto llega en un buen momento. El equipo de Diego Flores lidera el Grupo A del Clausura y no ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos de la Liga Profesional, por lo que supondrá una auténtica prueba para un Estudiantes que podría no contar con todos sus efectivos.

Para Instituto, es una oportunidad de ampliar su ventaja al frente del grupo ante un rival que inevitablemente tiene la atención dividida. Una victoria supondría toda una declaración de intenciones en la competición nacional.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo el Estudiantes vs. Instituto, incluidos el canal de televisión, las opciones de streaming y la hora de inicio.

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