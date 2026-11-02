Cómo ver el West Bromwich Albion contra el Southampton con una VPN

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Previa del partido

Championship - Jornada 14 3 nov 2026 - 15:00 The Hawthorns

El West Bromwich Albion recibe al Southampton en The Hawthorns en un partido de Championship. Ambos equipos están separados por un solo puesto en la clasificación y buscan meterse en la mitad superior de la tabla.

El Albion llega en buena forma tras imponerse con autoridad por 3-1 al West Ham United en el London Stadium el 31 de octubre. El equipo de James Morrison ha ganado tres de sus últimos cinco partidos de Championship, una racha en la que ha habido goles en ambas porterías.

El Southampton también llega en un buen momento. El equipo de Tonda Eckert venció por 4-1 al Queens Park Rangers en su último partido y ha ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros, lo que lo convierte en uno de los equipos más en forma de la categoría ahora mismo.

La victoria del West Bromwich Albion ante el West Ham se cimentó en una sólida actuación colectiva, con goles repartidos entre varios jugadores y una resistencia defensiva que se mantuvo firme cuando los locales amenazaron con volver a meterse en el partido.

El rendimiento del Southampton a domicilio esta temporada ha sido especialmente notable. Tres victorias en sus últimos cuatro desplazamientos, entre ellas un triunfo por 2-3 ante el West Ham y otro por 0-1 ante el Norwich, ponen de relieve su calidad fuera de casa.

Es un duelo entre dos clubes que se han enfrentado cinco veces en las últimas temporadas, con resultados favorables para uno y otro. Se espera un partido disputado en The Hawthorns.

Esto es todo lo que necesitas saber para ver el West Brom contra el Southampton, incluidos la hora de inicio, el canal de televisión y las opciones para seguirlo en directo por streaming.

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