Cómo ver el Union St.Gilloise vs Genk con una VPN

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Previa del partido

First Division A - Jornada 11 8 nov 2026 - 12:30 Stade Joseph Marien

El Union St. Gilloise recibe al Genk en el Stade Joseph Marien de Bruselas en un partido de la Primera División A que enfrenta a dos equipos con trayectorias muy diferentes en estos momentos.

El equipo de David Hubert llega tras encadenar cinco victorias en todas las competiciones, incluida una destacada victoria sobre el Celta de Vigo en la Europa League. Esa confianza adquirida en Europa se está reflejando en su rendimiento liguero, y buscará prolongar la racha ante su afición.

El Genk, dirigido por Jess Thorup, ha tenido una trayectoria más irregular. Tres victorias en sus últimos cinco partidos oficiales son un balance aceptable, pero la derrota ante el KV Mechelen en su encuentro de liga más reciente dará a Thorup motivos para reflexionar antes del viaje a Bruselas.

El Union ocupa la tercera posición en la tabla de la Primera División A, mientras que el Genk es séptimo, por lo que el partido tiene claras implicaciones para las aspiraciones de ambos en la mitad alta de la clasificación.

El historial de enfrentamientos entre ambos clubes es ajustado, con una ligera ventaja para el Union en los duelos recientes. El Genk sabe que puede conseguir un buen resultado, pero se mide a un equipo local en plena forma.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo el Union St. Gilloise vs Genk.

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