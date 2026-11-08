Cómo ver el St.Truiden contra el Zulte Waregem con una VPN

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Previa del partido

First Division A - Jornada 11 8 nov 2026 - 13:15 Daio Wasabi Stayen Stadium

El St. Truiden recibe al Zulte Waregem en el estadio Daio Wasabi Stayen de Sint-Truiden en un partido de la Primera División A de gran importancia para ambos equipos, situados cerca de la parte baja de la máxima categoría belga.

El equipo de Frederic De Meyer ha vivido unas semanas turbulentas. Los compromisos de la Conference League han exigido mucho a la plantilla y dos derrotas ligueras consecutivas ante el Club Brugge y el OH Leuven han dejado al St. Truiden en el 15.º puesto de la clasificación.

Sin embargo, entre semana hubo una nota positiva poco habitual. El St. Truiden empató 1-1 con el Brann en la Conference League el 5 de noviembre, un resultado que al menos le permitió recuperar cierta estabilidad antes de este compromiso liguero.

El Zulte Waregem, dirigido por Michael Beale, llega en una situación igualmente difícil: ocupa el 12.º puesto y acumula tres derrotas consecutivas en la Primera División A. El golpe más reciente fue la derrota por 4-2 ante el Club Brugge el 30 de octubre.

El equipo de Beale logró una victoria por 3-0 en la copa ante el RFC Seraing en octubre, pero su rendimiento en liga sigue siendo un problema persistente. Las cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales hablan por sí solas.

Una victoria daría a cualquiera de los dos equipos un respiro muy necesario en una mitad inferior de la tabla muy apretada. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber para ver este partido en directo.

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