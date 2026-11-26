Cómo ver el Scunthorpe United contra el Wealdstone con una VPN

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Previa del partido

National League - Jornada 20 27 nov 2026 - 14:45 Glanford Park

El Scunthorpe United recibe al Wealdstone en Glanford Park en un partido de la National League que enfrenta a un equipo local en apuros con un visitante situado en la zona media de la tabla.

El Scunthorpe United de Andy Butler ocupa el 23.º puesto de la clasificación y sus últimos resultados apenas han aliviado la presión. El martes por la noche perdió 2-1 en casa ante el Gateshead, después de caer 2-0 frente al Aldershot Town a domicilio.

Así, acumula cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de todas las competiciones. El empate 1-1 ante el Worthing es el único punto que ha sumado en ese periodo. También quedó eliminado de la FA Cup tras perder 4-2 contra el Port Vale.

El Wealdstone de Gary Waddock llega en 16.º lugar y ha alternado resultados. El martes cayó 3-0 ante el Altrincham, una derrota que frenó el impulso logrado con la victoria por 4-0 frente al Hornchurch el fin de semana anterior.

El conjunto visitante ha demostrado que puede marcar con facilidad: también venció 3-2 al Southend United a finales de octubre. Sin embargo, se ha quedado sin marcar en dos de sus últimos cinco partidos, incluida la derrota por 2-0 ante el Dover que supuso su eliminación de la FA Cup.

Los dos enfrentamientos ligueros de la temporada pasada acabaron en empate, por lo que el Scunthorpe United buscará convertir ese balance en una victoria en casa. Esto es todo lo que necesitas saber sobre el horario, el canal de televisión y las opciones para verlo en directo por streaming.

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