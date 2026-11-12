Cómo ver el San Marino-Bielorrusia con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League C - Jornada 5 12 nov 2026 - 14:45 Stadio Olimpico San Marino

San Marino recibe a Bielorrusia en el Stadio Olimpico de Serravalle, en la Liga de Naciones C de la UEFA. Ambos equipos ya se han enfrentado una vez en esta edición.

Bearus llega en buena forma y ocupa la segunda posición del grupo tras una serie de resultados que incluye una contundente victoria por 4-0 ante San Marino a principios de octubre. El equipo de Viktor Goncharenko buscará aprovechar esa inercia y consolidar su posición en la clasificación.

San Marino, por el contrario, ha tenido dificultades durante toda esta edición de la Liga de Naciones. El equipo de Roberto Cevoli ha perdido sus últimos cinco partidos oficiales, con numerosos goles encajados en varios de ellos, y tratará de evitar que se repita la abultada derrota que sufrió en el encuentro anterior entre ambos.

El conjunto local ha mostrado resistencia ante las constantes dificultades, pero la diferencia de nivel entre ambos equipos ha quedado patente en los resultados recientes. San Marino todavía no ha sumado ningún punto en este grupo de la Liga de Naciones.

Bielorrusia tampoco ha sido infalible. Un empate ante Finlandia y una derrota frente a Albania al comienzo de esta edición demostraron que se le puede superar. Sin embargo, su trayectoria general en el grupo ha sido ascendente.