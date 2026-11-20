Cómo ver el Sabadell - Granada con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita al operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

Segunda Division - Jornada 15 21 nov 2026 - 08:00 Estadi Nova Creu Alta

El Sabadell recibe al Granada en el Estadi Nova Creu Alta en un partido de Segunda División de gran importancia para ambos equipos, dadas sus diferentes posiciones en la tabla.

El Sabadell de Ferran Costa llega a este encuentro en 14.ª posición y busca recuperarse tras una difícil racha de resultados en liga. Su último partido de Segunda División terminó con una derrota por 2-0 ante el Eldense, un resultado que aumenta la importancia de esta cita en casa.

El Granada llega en una situación mucho mejor. El equipo de Pacheta ocupa la tercera posición en la tabla de Segunda División y ha ganado sus últimos cuatro partidos de liga, lo que lo convierte en uno de los conjuntos más destacados de la categoría en las últimas semanas.

El conjunto visitante venció al Eldense por 2-0 y a Las Palmas por 1-0 en dos jornadas consecutivas de liga. Su balance en todas las competiciones es de cinco victorias en cinco partidos. Solo ha encajado un gol en esos encuentros, una racha que refleja su organización defensiva.

El Sabadell también tiene motivos para confiar en sus opciones en casa. La victoria ante el Utebo en la Copa del Rey en su último partido, aunque fue frente a un rival de una categoría inferior, le permitió llegar a esta prueba con un resultado positivo. Su reto será superar la defensa de un Granada al que resulta difícil marcar.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver el Sabadell - Granada, incluida la hora de inicio y los detalles de la retransmisión.

Novedades y plantillas de los equipos