Cómo ver el Rumanía-Polonia con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 14:45 Arena Nationala

Rumanía recibe a Polonia en el Arena Națională de Bucarest, en el grupo 4 de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA. Ambas selecciones necesitan puntos con urgencia tras un difícil comienzo de campaña.

La Rumanía de Gheorghe Hagi atraviesa una pésima racha en la Liga de Naciones: ha perdido sus últimos cuatro partidos en la competición. En el más reciente cayó por 1-0 ante Suecia, y solo unos días antes Polonia la goleó por 6-0. Rumanía ocupa el último puesto del grupo, por lo que este partido en casa tiene una gran importancia.

Polonia llega a Bucarest en una posición más sólida, aunque lejos de poder estar tranquila. El equipo de Jan Urban venció a Rumanía por 6-0 en su anterior enfrentamiento de esta campaña, pero también ha sufrido dos derrotas en el grupo, incluida la del último partido de la Liga de Naciones, en el que cayó por 1-0 ante Bosnia y Herzegovina. Ocupa el tercer puesto del grupo 4.

Los resultados recientes de Polonia fuera de la Liga de Naciones muestran a una selección que aún busca regularidad. El empate 2-2 ante Nigeria y la derrota frente a Ucrania en amistosos disputados a principios de este año apuntaron a una fragilidad defensiva, y Suecia la derrotó por 3-2 en la fase de clasificación para el Mundial. Urban querrá ver una reacción a domicilio.

La única victoria de Rumanía en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones llegó en junio ante Gales, por 2-1 en un amistoso. El equipo de Hagi ha encajado 11 goles solo en sus cuatro encuentros de la Liga de Naciones, un registro que exige atención urgente antes de este partido.

Con la continuidad de Rumanía en la Liga de Naciones en juego y Polonia buscando consolidar su posición, el encuentro de Bucarest podría definir la campaña de ambas selecciones. Sigue leyendo para saber dónde verlo y cómo seguirlo en directo.

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