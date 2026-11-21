Cómo ver el Red Bull Bragantino vs Vasco da Gama con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 36 22 nov 2026 - 17:30

Red Bull Bragantino y Vasco da Gama se enfrentan en un partido de la Serie A con verdadera importancia para ambos clubes en la zona media de la tabla.

El equipo de Vagner Mancini ocupa la novena posición y buscará recuperarse de la derrota por 2-1 ante Vitoria en su último partido. Antes de ese tropiezo, Bragantino había ganado dos de sus tres encuentros ligueros anteriores. Volver a ganar en casa le permitiría seguir aspirando a terminar la temporada en una posición más alta.

Vasco llega en décima posición y en un gran momento de forma. El equipo de Pedro Emanuel ha ganado tres de sus últimos cinco partidos oficiales, incluidas dos victorias consecutivas en la Serie A ante Athletico Paranaense y Chapecoense AF, además de un triunfo por 2-1 frente a Internacional en su encuentro más reciente.

El historial de enfrentamientos entre ambos equipos da motivos para confiar a la afición del Vasco. El conjunto visitante ha dominado los duelos recientes: ha ganado tres de los últimos cinco y ha marcado con facilidad.

El rendimiento de Bragantino en casa le da motivos para la esperanza, pero se enfrenta a un Vasco que ha encontrado su ritmo en el momento oportuno de la temporada.