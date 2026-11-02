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Dónde ver hoy en directo el Red Bull Bragantino-Santos FC: ¿Qué canal televisa el partido y dónde se puede seguir en streaming?

Red Bull Bragantino vs Santos FC
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Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Red Bull Bragantino-Santos FC de la Serie A.

Cómo ver el Red Bull Bragantino vs Santos FC con una VPN

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Previa del partido

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Serie A - Jornada 34

El Red Bull Bragantino recibe al Santos FC en un partido de la Serie A de gran importancia para ambos clubes. El equipo de Vagner Mancini busca ganar impulso en la mitad alta de la tabla, mientras que el Santos pelea por las plazas que dan acceso a competiciones continentales en la recta final de la temporada.

El Bragantino llega a este encuentro en un momento de forma aceptable. La victoria por 3-0 ante el Chapecoense en su partido más reciente le permitió sumar puntos por segunda jornada consecutiva tras caer por 2-0 ante el Palmeiras a principios de mes. Ahora quiere seguir avanzando en casa.

El Santos llega en una situación más complicada. Su último resultado fue un empate sin goles ante el Palmeiras, pero esta semana la actualidad del club ha estado marcada por las consecuencias del polémico empate 1-1 frente al Bahia.

Neymar fue expulsado tras taparse la boca durante una discusión con el centrocampista del Bahia Rodrigo Nestor, en una infracción directa de la norma recién implantada que obliga a mostrar la tarjeta roja a cualquier jugador que se tape la boca durante un enfrentamiento. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil impuso al capitán del Santos una sanción de dos partidos. Además, debe cumplir otro partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que se perderá este encuentro.

Philippe Coutinho cobra mayor importancia en ausencia de Neymar. Cuca necesitará que aporte la creatividad y la amenaza de gol que le faltarán al Santos sin su capitán.

El Bragantino, dirigido por Vagner Mancini, ocupa la novena posición y ve este partido como una oportunidad para consolidarse y presionar a los equipos que tiene por delante. El Santos, octavo, necesita puntos para mantener vivas sus aspiraciones de acabar entre los seis primeros.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo el Red Bull Bragantino vs Santos FC, incluidas las opciones de televisión, los detalles de la retransmisión en streaming y la hora de inicio.

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