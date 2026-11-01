DAZN
✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.
✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.
✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.
Orange TV
✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.
✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional.
✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión.
Movistar
✅ Ofrece todos los partidos de la temporada (emite 5 encuentros exclusivos por jornada en sus propios canales y los otros 5 integrando la señal de DAZN directamente en su decodificador).
✅ Es el único operador que tiene los derechos exclusivos absolutos de 3 jornadas completas por temporada en las que DAZN no emite ningún partido.
✅ Permite agrupar en una sola factura y decodificador LaLiga, la Champions League, la Premier League y el resto de servicios de telecomunicaciones del hogar.
DAZN
✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.
✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.
✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.
Orange TV
✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.
✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional.
✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión.
Movistar
✅ Ofrece todos los partidos de la temporada (emite 5 encuentros exclusivos por jornada en sus propios canales y los otros 5 integrando la señal de DAZN directamente en su decodificador).
✅ Es el único operador que tiene los derechos exclusivos absolutos de 3 jornadas completas por temporada en las que DAZN no emite ningún partido.
✅ Permite agrupar en una sola factura y decodificador LaLiga, la Champions League, la Premier League y el resto de servicios de telecomunicaciones del hogar.
DAZN
✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.
✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.
✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.
Cómo ver el Racing Santander contra el Real Madrid con una VPN
¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).
- Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza (por ejemplo, ExpressVPN) y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
- Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido (consulta nuestra tabla de cobertura internacional más arriba).
- Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
- Visita la plataforma oficial de retransmisión. Entra en la página web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.
- Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.
Previa del partido
El Real Madrid visita el estadio El Sardinero para enfrentarse al Racing Santander en un partido de LaLiga que llega en un momento decisivo para el equipo de Jose Mourinho.
El Real Madrid afronta el partido del domingo tras lograr una contundente victoria por 2-1 en el Camp Nou, un resultado que redujo a solo tres puntos la ventaja del Barcelona al frente de la clasificación. El equipo de Mourinho está ahora a la caza del líder y no sumar los tres puntos ante un Racing situado en la zona media de la tabla supondría desaprovechar una oportunidad.
El Racing ocupa el 13.º puesto en LaLiga y ha sido irregular en casa, aunque llega a este encuentro con dos victorias consecutivas entre la Copa y la Liga. Al equipo de Jose Lopez no le faltará motivación ante el vigente campeón.
Para el Real Madrid, el reto es mantener la dinámica sin varios jugadores importantes. Vinicius Junior cumple una sanción, mientras que las lesiones siguen mermando la plantilla. Se espera que Kylian Mbappe, autor de dos goles en el Clásico, vuelva a asumir el peso del ataque.
Fuera del campo, Mbappe se ha visto envuelto en una polémica por unos comentarios sobre Mao Zedong que provocaron una fuerte reacción en China, con la consiguiente rescisión de contratos de patrocinio y la suspensión de las retransmisiones por parte de China Media Group. El Real Madrid ya ha presentado una disculpa formal y el club querrá volver a centrar la atención en lo deportivo.
Con la lucha por el título cada vez más ajustada y el Real Madrid obligado a mantenerse cerca del Barcelona, el equipo de Mourinho debe ganar este partido. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para verlo.
Noticias de los equipos y plantillas
Racing Santander contra Real Madrid alineaciones probables
Once inicial
Manager
- J. Lopez
- J. Mourinho