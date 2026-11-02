Cómo ver el Port FC vs Beijing Guoan con una VPN

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Previa del partido

AFC Liga de Campeones - Jornada 4 3 nov 2026 - 07:15

El Port FC recibe al Beijing Guoan en la Liga de Campeones Élite de la AFC, con ambos clubes en situaciones muy diferentes a medida que avanza la fase de grupos.

El Port FC atraviesa una situación complicada en la clasificación del grupo Este: está cerca del último puesto y se enfrenta a la posibilidad de quedar eliminado prematuramente de la competición continental. Su trayectoria en la AFC ha sido difícil y necesita un buen resultado en este encuentro para mantener vivas sus esperanzas.

El equipo de Sarawut Treephan ha demostrado que puede conseguir resultados en la liga tailandesa, pero sus actuaciones en la Liga de Campeones Élite de la AFC cuentan una historia distinta. Sacar algo de este partido supondría un cambio de rumbo importante.

El Beijing Guoan llega en una situación considerablemente mejor. Bajo la dirección de Nick Montgomery, el conjunto chino ha sumado puntos con regularidad y se encuentra cómodamente situado en la mitad superior de la clasificación del grupo Este.

El equipo de Montgomery empató su último partido en la competición de la AFC ante el Jeonbuk Hyundai Motors, pero ha mostrado un buen nivel en la competición nacional. Una racha de victorias en la Superliga ha dado confianza e impulso a la plantilla de cara a este desplazamiento.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Port FC vs Beijing Guoan, incluida la hora de inicio y las últimas noticias de ambos equipos.

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