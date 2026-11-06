Cómo ver el Osasuna vs Athletic de Bilbao con una VPN

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Previa del partido

Primera División - Jornada 12 7 nov 2026 - 12:30 Estadio El Sadar

Osasuna recibe al Athletic de Bilbao en el estadio El Sadar de Pamplona en un partido de LaLiga de gran importancia para ambos equipos en el inicio de noviembre.

El conjunto local ocupa la 15.ª posición y necesita puntos con urgencia. El equipo de Jagoba Arrasate ha perdido tres de sus últimos cinco partidos de liga, entre ellos el 2-0 ante el Sevilla y el 2-1 frente al Deportivo de La Coruña en su encuentro más reciente. La fragilidad defensiva ha sido un problema recurrente y Osasuna tendrá que mejorar atrás para mantenerse alejado de los apuros.

El Athletic de Bilbao llega en una situación considerablemente mejor. El equipo de Edin Terzic es séptimo en LaLiga y ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado liguero más reciente fue una victoria por 2-1 ante la Real Sociedad y, tras golear 4-0 al Getafe, también se impuso con contundencia al AE Prat en la Copa del Rey.

Nico Williams sigue siendo el motor creativo del ataque del Athletic. El extremo se comprometió recientemente a continuar a largo plazo en el club y ha sido fundamental en todo lo que genera en ataque el equipo de Terzic.

Ante Budimir lidera el ataque de Osasuna y será el principal referente ofensivo del conjunto local. El delantero croata aporta presencia física arriba al equipo de Arrasate, y El Sadar ha demostrado ser un campo difícil para los visitantes esta temporada.

Los enfrentamientos directos han sido muy disputados. El Athletic logró una victoria por 1-0 en el último duelo oficial, en abril de 2026, aunque el triunfo de Osasuna ante su rival en la Copa del Rey en enero de 2025 demuestra que el conjunto local siempre es capaz de plantearle problemas.

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