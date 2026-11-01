Cómo ver el Newcastle United contra el Everton con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 9 2 nov 2026 - 15:00 St James' Park

El Newcastle United recibe al Everton en St James' Park en un partido de la Premier League importante para ambos equipos, cuya rivalidad va en aumento. Los dos clubes se enfrentaron hace apenas unos días en la cuarta ronda de la Carabao Cup, con victoria del Everton por 3-1 en el Hill Dickinson Stadium, y ahora vuelven a verse las caras en la liga.

El Newcastle de Matthias Jaissle afronta este encuentro con la intención de recuperarse tras aquella eliminación copera. El equipo ha mostrado irregularidad en las últimas semanas, y una derrota en casa ante un rival directo añadiría presión a una plantilla que ya lidia con problemas de lesiones.

Para el Everton, la situación es más complicada de lo que sugiere el resultado copero. David Moyes confirmó antes del encuentro entre semana que Jack Grealish había sido apartado por incumplir la disciplina del club tras ausentarse de un entrenamiento sin autorización. Moyes defendió públicamente la decisión, pero no quiso dar más detalles y remitió las preguntas a la directiva del club. Sigue sin estar claro si Grealish volverá a entrar en los planes para este partido.

El Everton también viaja a Tyneside sin Jarrad Branthwaite, que se perderá su segundo partido consecutivo por los protocolos relativos a una conmoción cerebral. Moyes ha demostrado que su plantilla puede rendir sin ambos jugadores, pero perder a un central de la calidad de Branthwaite para una visita a St James' Park dista mucho de ser lo ideal.

El Everton está dos puestos por debajo del Newcastle en la clasificación de la Premier League, y ambos clubes consideran que necesitan ganar este partido para seguir el ritmo de los equipos de la mitad superior de la tabla. El resultado entre semana da una ventaja psicológica al equipo de Moyes, aunque la liga exige empezar de cero.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Newcastle United contra el Everton.

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