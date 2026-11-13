Cómo ver el Mirassol contra el Atletico MG con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 35 14 nov 2026 - 16:30

El Mirassol recibe al Atletico Mineiro en un partido de la Serie A de gran importancia para ambos clubes, situados en zonas distintas de la tabla. El equipo de Rafael Guanaes intentará aprovechar el factor campo, mientras que los visitantes de Eduardo Dominguez llegan bajo presión tras una mala racha de resultados.

El Mirassol ocupa el 14.º puesto de la Serie A y necesita sumar puntos con urgencia. Sus resultados recientes han sido irregulares, pero ha demostrado que puede sacar adelante los partidos cuando lo necesita.

El Atletico MG ocupa la 7.ª posición, aunque su estado de forma antes de este encuentro es preocupante. Al equipo de Dominguez le ha costado encontrar continuidad y ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones.

Los visitantes también arrastran el cansancio de su recorrido en la Copa frente al Gremio, que ha exigido mucho a la plantilla y ha alterado su ritmo. Esa doble carga podría hacerse notar aquí.

Para el Mirassol, esta es una oportunidad real de alejarse de la zona de descenso con un resultado positivo en casa. El apoyo de la afición y la importancia de la ocasión tendrán su peso.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Mirassol contra el Atletico MG, incluidas las opciones para seguirlo en directo por internet, los detalles del canal de televisión y la hora de inicio.

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