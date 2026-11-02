Cómo ver el Manchester United sub-19 contra el Roma sub-19 con una VPN

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Previa del partido

Youth League - Jornada 4 3 nov 2026 - 08:00

El Manchester United sub-19 y el Roma sub-19 se enfrentan en la UEFA Youth League en una prueba importante para ambos, que buscan mejorar su posición en la competición.

El United atraviesa una racha difícil de resultados en la Youth League tras perder dos partidos consecutivos contra el Como sub-19 y el Atlético de Madrid sub-19. La abultada derrota ante el conjunto español habrá dolido, y los jóvenes del United estarán deseando reaccionar en casa.

El Roma llega en mejor forma tras su último partido, en el que marcó cinco goles al Slovan Bratislava sub-19 sin encajar ninguno. Ese resultado habrá dado confianza al conjunto italiano de cara a este encuentro.

La clasificación refleja claramente la situación de cada equipo en esta competición. El United se encuentra actualmente en la parte baja y necesita puntos con urgencia, mientras que el Roma ocupa una posición mucho más sólida y buscará consolidarse entre los primeros clasificados.

Ambas plantillas saben que, a estas alturas de la Youth League, las diferencias son pequeñas. Una victoria aquí podría resultar decisiva para las aspiraciones de cualquiera de los dos equipos de seguir adelante.

A continuación encontrarás todo lo que necesitas saber para ver este partido.

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