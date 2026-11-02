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Youth League
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Dónde ver hoy en directo el Manchester United sub-19 contra la Roma sub-19: ¿Qué canal de televisión retransmite el partido y dónde se puede ver en streaming?

Manchester United U19 vs Roma U19
Manchester United U19
Roma U19
Youth League

Guía con todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Manchester United sub-19 contra la Roma sub-19 en la UEFA Youth League.

Cómo ver el Manchester United sub-19 contra el Roma sub-19 con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

  • Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de VPN de confianza (por ejemplo, ExpressVPN) y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido (consulta nuestra tabla de cobertura internacional más arriba).
  • Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
  • Accede al operador oficial. Visita la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.
  • Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfruta del partido.

Previa del partido

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Youth League - Jornada 4

El Manchester United sub-19 y el Roma sub-19 se enfrentan en la UEFA Youth League en una prueba importante para ambos, que buscan mejorar su posición en la competición.

El United atraviesa una racha difícil de resultados en la Youth League tras perder dos partidos consecutivos contra el Como sub-19 y el Atlético de Madrid sub-19. La abultada derrota ante el conjunto español habrá dolido, y los jóvenes del United estarán deseando reaccionar en casa.

El Roma llega en mejor forma tras su último partido, en el que marcó cinco goles al Slovan Bratislava sub-19 sin encajar ninguno. Ese resultado habrá dado confianza al conjunto italiano de cara a este encuentro.

La clasificación refleja claramente la situación de cada equipo en esta competición. El United se encuentra actualmente en la parte baja y necesita puntos con urgencia, mientras que el Roma ocupa una posición mucho más sólida y buscará consolidarse entre los primeros clasificados.

Ambas plantillas saben que, a estas alturas de la Youth League, las diferencias son pequeñas. Una victoria aquí podría resultar decisiva para las aspiraciones de cualquiera de los dos equipos de seguir adelante.

A continuación encontrarás todo lo que necesitas saber para ver este partido.

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