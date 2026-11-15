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UEFA Nations League D
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Dariaus Ir Gireno Stadium
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Dónde ver hoy en directo el Lituania-Liechtenstein: ¿qué canal televisa el partido y dónde se puede seguir en streaming?

Lituania vs Liechtenstein
Lituania
Liechtenstein
UEFA Nations League D

Guía con todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Lituania-Liechtenstein de la Liga D de la Liga de Naciones de la UEFA.

Cómo ver el Lituania vs Liechtenstein con una VPN

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Previa del partido

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UEFA Nations League D - Jornada 6
Dariaus Ir Gireno Stadium

Lituania recibe a Liechtenstein en el estadio Dariaus ir Gireno en un partido del grupo 2 de la Liga D de la Liga de Naciones de la UEFA que tendrá repercusiones en la clasificación final.

La Lituania de Edgaras Jankauskas llega a este encuentro en segunda posición del grupo, con el objetivo de afianzar su puesto y cerrar su participación en la Liga de Naciones con buenas sensaciones.

Liechtenstein llega en un mal momento de forma y ha tenido dificultades durante toda la competición. El equipo de Konrad Funfstuck ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos y aún no ha encontrado una fuente fiable de goles.

Lituania ya ha derrotado una vez a Liechtenstein en esta edición de la Liga de Naciones, con una victoria por 2-0 en septiembre, y confía en repetir ese resultado en casa.

La selección anfitriona empató 0-0 con Surinam en un amistoso el 12 de noviembre: mantuvo su portería a cero, pero ofreció poco en ataque. Liechtenstein, por su parte, cayó por 1-0 ante Azerbaiyán apenas dos días antes y prolongó así su racha de malos resultados antes de este último encuentro.

Con la clasificación del grupo aún por decidir, Lituania buscará los tres puntos. Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver este partido en directo.

Noticias de los equipos y convocatorias

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  • E. Jankauskas

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