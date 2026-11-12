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Segunda Division
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Dónde ver hoy en directo el Leganés contra el Burgos CF: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Leganés vs Burgos
Leganés
Burgos
Segunda Division

Guía con todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el partido de Segunda División entre el Leganés y el Burgos CF.

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Previa del partido

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Segunda Division - Jornada 14
Estadio Butarque

El Leganés recibe al Burgos CF en el estadio Butarque en un partido de Segunda División de gran importancia para ambos extremos de la clasificación. El equipo de Luis Miguel Carrion ocupa el 18.º puesto, mientras que el conjunto visitante llega tercero y en un estado de forma que lo convierte en un firme aspirante al ascenso.

El Leganés afronta el encuentro tras una racha complicada. Ha perdido tres de sus últimos cinco partidos de liga y cayó por 3-1 ante el Albacete en su encuentro más reciente de Segunda División. La victoria de la semana pasada sobre el Trival Valderas en la Copa del Rey supuso un alivio, pero su trayectoria liguera es la principal preocupación.

El Burgos CF ofrece un marcado contraste. El equipo de Sergio Francisco ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluidas dos victorias consecutivas en Segunda División antes del parón por la Copa. Venció por 2-1 al Celta Fortuna en su último encuentro de liga y afronta con confianza este desplazamiento al sur.

Los enfrentamientos directos añaden otro aliciente. El Burgos ha ganado los dos últimos duelos entre ambos equipos, incluido un triunfo por 2-1 en el estadio Butarque en noviembre de 2025. El Leganés tratará de poner fin a esa racha en casa.

El Leganés necesita puntos para alejarse de la zona de descenso, mientras que el Burgos busca una victoria que reafirme sus aspiraciones y le permita seguir el ritmo de los equipos que ocupan las plazas de ascenso directo. Hay mucho en juego cuando ambos se enfrenten en el estadio Butarque.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Leganés vs Burgos CF, incluida la hora de inicio y las últimas noticias de ambos equipos.

Noticias de los equipos y plantillas

Leganés contra Burgos alineaciones probables

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  • L. Carrion

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