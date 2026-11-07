Cómo ver el Le Havre-Lorient con una VPN

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Previa del partido

Ligue 1 - Jornada 10 8 nov 2026 - 11:15 Stade Oceane

El Le Havre recibe al Lorient en el Stade Océane el domingo 8 de noviembre de 2026, en un partido de la Ligue 1 de gran importancia para dos clubes situados en extremos opuestos de la clasificación.

El Le Havre ocupa el último puesto de la Ligue 1, con solo dos puntos en sus nueve primeros partidos. En su encuentro de liga más reciente cayó por 1-5 ante el Paris Saint-Germain y ya ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales. El equipo de Jair Karam necesita urgentemente un resultado positivo.

El Lorient llega en mejor situación: ocupa la 12.ª posición y lleva cuatro partidos de Ligue 1 sin perder. Su encuentro más reciente terminó con un empate sin goles ante el Angers, pero el equipo de Alexandre Dujeux demostró su calidad con una victoria por 1-0 sobre el Mónaco a principios de octubre.

Los precedentes en casa dan motivos para el optimismo al Le Havre. Venció al Lorient por 3-0 en el Stade Océane en septiembre de 2023 y ambos equipos empataron 1-1 la última vez que se enfrentaron en este estadio, en septiembre de 2025.

Con el Le Havre anclado en el último puesto y el Lorient buscando entrar en la mitad superior de la tabla, el partido del domingo tiene una importancia especial para el equipo local. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para verlo.

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