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Dónde ver hoy en directo el Kansas City Current-Angel City FC: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Kansas City Current vs Angel City FC
Kansas City Current
Angel City FC
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Todo lo que necesitas saber para ver en directo el Kansas City Current contra el Angel City FC en la NWSL hoy.

Cómo ver el Kansas City Current contra el Angel City FC con una VPN

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Previa del partido

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NWSL - Cuartos de final

El Kansas City Current recibe al Angel City FC en un partido de la ronda de playoffs de la NWSL. Ambos equipos llegan tras cerrar con fuerza la temporada regular y asegurarse una plaza en la fase final.

El Current de Chris Armas terminó la temporada regular de forma contundente, con victorias en sus cinco últimos partidos. Esa racha incluyó un triunfo por 2-1 ante el Washington Spirit y una goleada por 5-1 al Bay FC. El Kansas City solo encajó un gol en sus tres últimos encuentros y afronta esta eliminatoria desde la cuarta posición de la clasificación de la NWSL.

El Angel City FC, con Leif Gunnar Smerud al frente, terminó quinto y también llega en un buen momento. El equipo californiano venció por 4-1 al Boston Legacy FC en el Decision Day y solo ha perdido uno de sus cinco últimos partidos: una ajustada derrota por 3-2 a domicilio ante el Denver Summit FC que no frenó su camino hacia los playoffs.

Estos dos equipos se conocen bien. Su enfrentamiento más reciente terminó 1-1 en Kansas City el pasado agosto, un resultado que refleja lo igualados que han estado en las últimas temporadas.

El Kansas City cuenta con la ventaja de jugar en casa y llega en mejor forma, pero el Angel City tiene calidad para complicarle la noche al equipo local. A continuación, todo lo que necesitas saber para ver en directo este partido de los playoffs de la NWSL.

Noticias de los equipos y plantillas

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  • C. Armas

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