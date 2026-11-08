Cómo ver el Ipswich Town contra el AFC Bournemouth con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 10 8 nov 2026 - 09:00 Portman Road

El Ipswich Town recibe al AFC Bournemouth en Portman Road en un partido de la Premier League al que ambos clubes llegan en momentos muy distintos de sus respectivas temporadas.

El Ipswich de Gary O'Neil ocupa la 14.ª posición de la tabla y le ha costado encontrar regularidad: solo ha conseguido una victoria en sus últimos cinco partidos de liga. El empate 2-2 ante el Hull City en su encuentro más reciente refleja la situación de un equipo capaz de sumar puntos, pero que todavía no logra conservar sus ventajas con seguridad.

El Bournemouth llega a Ipswich en un gran momento. El equipo de Marco Rose ha ganado sus últimos cinco partidos oficiales sin encajar un solo gol, una racha que incluye una victoria por 3-0 a domicilio ante el Manchester United y otra por 3-0 frente al AC Milan en la Europa League.

El Bournemouth ocupa la octava posición en la Premier League y no muestra señales de perder impulso. La victoria por 1-3 a domicilio ante el Sparta Praga entre semana, en la Europa League, significa que viaja a Suffolk tras encadenar cinco triunfos consecutivos.

Para el Ipswich, el desafío es considerable. Ha encajado goles en cada uno de sus últimos cinco partidos y se enfrenta a un ataque del Bournemouth que ha marcado diez tantos durante su reciente racha de victorias.