Cómo ver el Flamengo-Gremio con una VPN

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Previa del partido

Serie A - Jornada 34 4 nov 2026 - 17:30

El Flamengo recibe al Gremio en un partido de la Serie A que enfrenta al líder de la liga con un equipo que lucha por alejarse de la zona de descenso.

El Flamengo de Leonardo Jardim llega en un buen momento en la competición doméstica. Dos victorias consecutivas en la Serie A ante el Bahia y el Atletico MG le han mantenido en lo más alto, y el triunfo por 1-4 sobre el Vasco da Gama en su último partido de liga puso de manifiesto su vocación ofensiva. La eliminación de la Copa Libertadores en los penaltis ante Estudiantes duele, pero la plantilla ha demostrado que puede canalizar esa frustración en sus actuaciones ligueras.

La situación del Gremio es mucho más apremiante. El equipo de Renato Gaucho ocupa el 15.º puesto de la tabla y no puede permitirse perder terreno. Tres victorias consecutivas, a domicilio ante el Coritiba, en casa frente al Athletico Paranaense y, la más reciente, un triunfo por 2-0 sobre el Atletico MG en la copa, han dado confianza a una plantilla que no hace mucho parecía frágil.

La mejoría del Gremio es real, pero aquí le espera una prueba muy exigente. Enfrentarse al Flamengo a domicilio, con el título de liga en el horizonte para el equipo local, será el examen más difícil posible para comprobar si esa buena racha es sólida.

Gabriel Jesus, que recientemente completó su fichaje por el Barcelona tras rechazar una propuesta del Flamengo, no jugará, pero Jardim cuenta con suficiente calidad en su línea de ataque para causarle serios problemas al Gremio.

Para el Gremio, sumar un punto sería un resultado importante. Una victoria sería toda una declaración de intenciones. Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo el Flamengo-Gremio.

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