Cómo ver el Estudiantes vs Independiente Rivadavia con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

Supercopa - Final 12 nov 2026 - 18:00

Estudiantes e Independiente Rivadavia se enfrentan en la Supercopa. El equipo de Alexander Medina recibe al de Alfredo Berti en un duelo copero que promete ser disputado.

Estudiantes llega a este partido tras una racha irregular en la Liga Profesional. Su encuentro más reciente terminó en empate 1-1 ante Talleres y solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones: un 0-0 frente a Flamengo en la Copa Libertadores que se registró como victoria.

Independiente Rivadavia llega con cierto impulso. La victoria por 3-1 ante Banfield en su último partido dio confianza al equipo de Berti después de una etapa difícil que incluyó una contundente derrota por 5-0 frente a Rosario Central a principios de octubre.

Los dos clubes se han enfrentado tres veces en la historia reciente de la Liga Profesional, con resultados repartidos entre victorias y empates. Ninguno ha dominado estos enfrentamientos, lo que añade incertidumbre al duelo de la Supercopa.

Con ambos entrenadores dispuestos a dejar huella en la competición copera, este partido tiene mucho en juego más allá de la clasificación liguera. Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo verlo.

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