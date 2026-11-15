Cómo ver el Estonia-Bulgaria con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

UEFA Nations League C - Jornada 6 16 nov 2026 - 12:00 A Le Coq Arena

Estonia recibe a Bulgaria en el A Le Coq Arena de Tallin, en el grupo 4 de la Liga C de la Nations League de la UEFA. Ambos equipos llegan al encuentro en dinámicas opuestas.

La Estonia de Jurgen Henn ha sido una de las selecciones más regulares del grupo. Llega invicta en sus últimos cinco partidos de la Nations League, una racha que incluye victorias ante Luxemburgo y un reciente triunfo a domicilio que la mantuvo firmemente en segunda posición.

Bulgaria llega en un mal momento. El equipo de Atanas Ribarski sufrió una dura derrota por 5-0 ante Islandia en su último partido, un resultado que deja su campaña en la Nations League en una situación muy comprometida. Ocupa la tercera posición del grupo y necesita puntos con urgencia.

Los dos equipos empataron 0-0 en su anterior enfrentamiento en esta edición, pero Estonia considerará que tiene ventaja en casa tras la reciente debacle de Bulgaria ante Islandia.

Los problemas de Bulgaria tanto en ataque como en defensa hacen de esta una visita complicada. Estonia intentará aprovechar esa ventaja en su estadio.

Sigue leyendo para conocer todo lo necesario para ver este partido, incluidos el canal de televisión y los detalles de la retransmisión en directo.

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