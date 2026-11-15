Cómo ver el España-Inglaterra con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League A - Jornada 6 15 nov 2026 - 14:45 Riyadh Air Metropolitano

España recibe a Inglaterra en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid en un duelo decisivo por el primer puesto del grupo 3 de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA: el ganador se lo llevará todo.

España llega a este encuentro en un estado de forma extraordinario: acumula 43 partidos consecutivos sin perder y amplió a 12 su racha de victorias con un 2-0 ante Chequia en la quinta jornada. El equipo de Luis de la Fuente lidera el grupo A3 y conservará el primer puesto siempre que no pierda.

Inglaterra también ganó impulso el jueves al remontar para imponerse 2-1 a Croacia en Wembley. Harry Kane transformó un penalti de gran presión para sellar la victoria en una noche en la que se convirtió en el jugador con más partidos de la selección masculina de Inglaterra: con su 126.ª internacionalidad, superó los 125 encuentros de Peter Shilton.

Ambas selecciones ya se enfrentaron en esta fase de grupos, con una ajustada victoria de España por 3-2 en septiembre. Kane reconoció que aquel resultado ha hecho que Inglaterra afronte el partido con mayor concentración, y la plantilla de Thomas Tuchel llega a Madrid sabiendo que solo una victoria le permitirá superar a la anfitriona.

Fuera del terreno de juego, De la Fuente aprovechó la rueda de prensa previa al partido para responder a los comentarios de Tuchel sobre los protocolos antirracistas. El seleccionador español fue tajante y aseguró que no hay nada que debatir. También confirmó que el joven extremo Lamine Yamal está plenamente recuperado y disponible tras un periodo de baja, y rechazó las afirmaciones que apuntaban a lo contrario.

Con ambos seleccionadores centrados públicamente en ganar y el liderato del grupo en juego, el encuentro tiene una importancia real para las dos selecciones de cara a las eliminatorias de la Liga de Naciones.