Cómo ver el Eslovaquia-Islas Feroe con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Visita la página web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

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Previa del partido

UEFA Nations League C - Jornada 5 13 nov 2026 - 14:45 Kosice Football Arena

Eslovaquia recibe a las Islas Feroe en el Kosice Football Arena en un partido de la Liga C de la UEFA Nations League que tiene mucha importancia en la parte alta del grupo 3.

El equipo de Vladimir Weiss ocupa el primer puesto del grupo y buscará ampliar su ventaja con una victoria en casa, en Kosice. Eslovaquia ha mostrado un buen nivel en esta campaña de la Nations League y ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos oficiales.

Las Islas Feroe llegan a Eslovaquia en segunda posición del grupo, por lo que será un duelo directo entre los dos primeros. El equipo de Eydun Klakstein ha demostrado solidez a lo largo de la campaña y ha empatado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones.

Ambas selecciones ya se enfrentaron en esta edición de la Nations League y empataron 1-1. Eslovaquia estará deseando saldar esa cuenta pendiente en casa, mientras que las Islas Feroe confiarán en volver a complicarle las cosas.