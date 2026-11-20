Cómo ver el Deportivo Alavés vs. Deportivo de La Coruña con una VPN

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Previa del partido

Primera División - Jornada 13 21 nov 2026 - 08:00 Estadio Mendizorroza

El Deportivo Alavés recibe al Deportivo de La Coruña en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria, en un partido de LaLiga de verdadera importancia para ambos clubes en la segunda mitad del calendario otoñal.

El Alavés llega al encuentro en un momento irregular, tras ganar solo uno de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. La victoria por 6-1 ante el Anaitasuna FT en la Copa del Rey supuso un alivio, pero las derrotas consecutivas en LaLiga frente al Celta de Vigo y el Barcelona han dejado al descubierto puntos débiles que Quique Sanchez Flores querrá corregir cuanto antes.

El Deportivo de La Coruña, situado tres puestos por encima del Alavés en la tabla de LaLiga, ha mostrado más capacidad de reacción en las últimas semanas. El equipo de Antonio Hidalgo venció 2-1 a Osasuna en liga y después derrotó al Auriense en la Copa del Rey, aunque el empate 0-0 ante el Espanyol en su último partido apunta a que todavía no ha alcanzado su mejor nivel.

Los visitantes presentan buenos resultados en los últimos enfrentamientos directos y la profundidad de su plantilla les ofrece alternativas en ataque. Con la participación prevista de David Mella y Yeremay Hernandez, el Deportivo puede crear problemas por las bandas.

El Alavés confiará en Lucas Boye para generar peligro en ataque, mientras que Antonio Martinez y Antonio Blanco tendrán la misión de controlar la batalla en el centro del campo. El equipo local necesitará ofrecer una actuación sólida para frenar a un Deportivo que ha marcado en cuatro de sus últimos cinco partidos.

Ambos equipos están lo bastante cerca en la clasificación como para que los tres puntos puedan alterar de forma significativa la situación en la mitad inferior de la tabla. Se espera un duelo competido y físico, con poco margen de error para ninguno de los dos.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Deportivo Alavés vs. Deportivo de La Coruña, incluidas las opciones de streaming, el canal de televisión y la hora de inicio.

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