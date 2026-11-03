Cómo ver el Cúcuta-Santa Fe con una VPN

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Previa del partido

Primera A - Jornada 17 4 nov 2026 - 18:30

El Cúcuta recibe a Santa Fe en un partido del Torneo Finalización de la Primera A de Colombia en el que ambos clubes se juegan mucho a medida que avanza la segunda fase de la temporada.

El equipo de Nicolas Chiesa llega a este encuentro tras perder dos de sus últimos tres partidos de Primera A, entre ellos uno por 3-1 ante América de Cali y otro por 0-2 frente a Águilas Doradas. Esos resultados han frenado el impulso adquirido durante una buena racha a mitad de temporada, que incluyó una destacada victoria por 1-0 sobre Atlético Nacional.

Santa Fe llega en una dinámica diferente. El equipo de Pablo Repetto ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos de Primera A, incluida una victoria por 2-1 sobre Bucaramanga, aunque viene de perder 2-0 ante Atlético Nacional, una derrota que puso fin a su buena racha.

En el Torneo Finalización, el Cúcuta ocupa la mitad inferior de la tabla, mientras que Santa Fe es quinto. Así, el visitante busca ganar terreno en la zona alta y el local lucha por alejarse de los puestos comprometidos. La distancia entre ambos hace que este partido tenga un significado muy distinto para cada banquillo.

El balance de enfrentamientos directos de los últimos años favorece claramente a Santa Fe, aunque el Cúcuta confiará en el factor campo: en casa ha demostrado que puede obtener resultados ante rivales fuertes.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo el Cúcuta-Santa Fe, incluidos el canal de televisión, las opciones de streaming y la hora de inicio.

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