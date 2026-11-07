Cómo ver el Club Brujas contra el Anderlecht con una VPN

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Previa del partido

First Division A - Jornada 11 8 nov 2026 - 07:30 Jan Breydel Stadion

El Club Brujas recibe al Anderlecht en el estadio Jan Breydel de Brujas en un partido de la Primera División A que enfrenta al líder de la liga con un equipo que lucha por recortar distancias en la parte alta.

El equipo de Ivan Leko llega en un estado de forma excepcional. Sus cinco victorias en cinco partidos entre todas las competiciones reflejan la buena marcha de un conjunto que, en su último encuentro, logró un memorable triunfo en la Champions League ante el PSV Eindhoven.

El Anderlecht, dirigido por Vitor Bruno, llega a este partido con una dinámica diferente. Venció al Westerlo por 4-1 en liga y después ganó al Salzburgo por 2-0 en la Europa League, pero la dura derrota por 4-0 ante el Gante a principios de octubre sigue reciente en la memoria.

La lucha por el título belga añade importancia a este encuentro. El Club Brujas ocupa el primer puesto en la clasificación de la Jupiler League, mientras que el Anderlecht es quinto, por lo que el partido tiene consecuencias importantes para las aspiraciones de ambos clubes esta temporada.

Para el Anderlecht, una victoria en Brujas sería una auténtica declaración de intenciones en la lucha por el título. Para el Club Brujas, los tres puntos reforzarían su dominio del primer puesto y confirmarían su condición de equipo a batir en Bélgica en estos momentos.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Club Brujas contra el Anderlecht.

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